Zac Efron w zwiastunie survivalowego thrillera ''Gold''

W sieci pojawił się pierwszy oficjalny zwiastun thrillera survivalowego Gold, za reżyserię którego odpowiada australijski filmowiec i aktor Anthony Hayes. Gwiazdą produkcji jest Zac Efron.

na zdjęciu Zac Efron, film ''Gold''

Fabuła filmu Gold opowie historię dwójki mężczyzn, którzy podróżując przez pustynię natrafiają na największy jaki dotychczas znaleziono samorodek złota. Obmyślają plan jak go wydobyć. Jeden z mężczyzn zostaje, aby chronić znalezisko, a drugi wyrusza po niezbędny sprzęt do wydobycia złota. Ten co pozostał musi mierzyć się z surowym klimatem pustyni, wygłodniałymi dzikimi psami i tajemniczymi intruzami, walcząc jednocześnie z coraz głośniej dobijającą się myślą, iż pozostał zostawiony samemu sobie.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Autorem scenariusza jest Hayes wraz z Polly Smyth. Hayesa zobaczymy także na ekranie. Oprócz niego i Efrona w głównej obsadzie jest jeszcze Susie Porter.

Jak mówi reżyser Gold ukaże nam ekscytującą i bardzo na czasie opowieść o chciwości i człowieczeństwie i o tym co jesteśmy w stanie zrobić, aby zabezpieczyć to co uważamy za swoją własność.

Premiera filmu w Australii 13 stycznia 2022 roku. Screen Media zajmie się światową dystrybucją. Nie ustalono jednak jeszcze daty globalnej premiery.

Źrodło: Collider