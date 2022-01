Ultraman powraca! Zwiastun i data premiery 2. sezonu tej japońskiej animacji 0

Po ponad dwóch latach od premiery pierwszego sezonu serial Ultraman powraca z nowymi odcinkami. Netflix opublikował oficjalny zwiastun kontynuacji. Podał także datę premiery drugiej serii.

fragment plakatu promującego serial ''Ultraman''

Był sobie raz Olbrzym Światła, który strzegł pokoju na Ziemi, chronił ją przed gigantycznymi potworami i inwazją obcych. Nazywał się Ultraman. Minęły lata od czasu, gdy zakończył misję, podczas której współpracował z Shinem Hayatą, członkiem grupy prowadzącej śledztwa naukowe, i opuścił Ziemię. Od tego momentu ludzkość żyła w dobrobycie. Lecz było to tylko złudzenie pokoju… Dziś, gdy świat znów potrzebuje mocy Olbrzyma Światła, pojawia się nowy bohater, który odziedziczył geny światła. Ale to nie olbrzym. To zwykły, mający typowe nastoletnie troski licealista przeciętnego wzrostu, odziany w metalowy pancerz. Nazywa się Shinjiro Hayata. To syn Shina Hayaty, dawnego Ultramana. Shinjiro podejmie wyzwanie i zostanie Ultramanem nowego pokolenia.

Drugi sezon zaprezentuje nam sześciu wojowników, którzy zjednoczyli się, aby ocalić Ziemię. Możemy spodziewać się także wielu bitew i gigantycznych potworów, z którymi przyjdzie zmierzyć się bohaterom tego anime.

Premiera 2. sezonu serialu Ultraman 14 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: Netflix