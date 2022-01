Rozpoczęto pracę na planie ''The Fall of the House of Usher'' - to nowe dzieło Flanagana dla Netflix 0

Mike Flanagan kontynuuje swoją współpracę z platformą Netflix. Właśnie rozpoczęła się produkcja nowego limitowanego serialu The Fall of the House of Usher, będącego adaptacją noweli grozy Zagłada domu Usherów autorstwa Edgara Allana Poego.

na zdjęciu Kate Siegel, serial ''Nocna msza''

Informację o początku prac na planie podała na swoim profilu na Twitterze aktorka Kate Siegel. Poniżej możecie zobaczyć jej wpis.

Książka Poego na podstawie, której powstać ma serial porusza tematy szaleństwa, izolacji i rodziny, a więc wszystko to co Flanagan umieszczał już w swoich wcześniejszych projektach. Fabularne szczegóły serialu trzymane są w tajemnicy. Ma on jednak nie czerpać tylko z wspomnianej noweli, ale także z innych prac Poego.

The Fall of the House of the Usher ma składać się z ośmiu odcinków. Seria opisywana jest jako epicka opowieść o chciwości, horrorze i tragedii. Flanagan stanie za kamerą czterech odcinków. Cztery kolejne wyreżyseruje Michael Fimognari.

Będący w produkcji projekt to piąty serial realizowany przez Flanagana dla Netflix. Ma on na swoim koncie już Nawiedzony dom na wzgórzu, Nawiedzony dwór w Bly, Nocna msza i oczekujący na premierę The Midnight Club.

