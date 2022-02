Interesujące, pierwsze spojrzenie na nowy film Jordana Peele'a ''Nope'' 0

Oczekiwane nowe dzieło utalentowanego filmowca Jordana Peele'a pt. Nope doczekało się swojego pierwszego teasera. Pełny zwiastun zadebiutuje w niedzielę.

na zdjęciu Daniel Kaluuya, film ''Uciekaj!''

Patrząc na poniższą zapowiedź możemy być pewni, iż Nope utrzymany jest w stylistyce charakterystycznej dla Peele’a. Produkcja ta podobnie jak jego poprzednie filmy będzie nosiła elementy psychologicznego terroru. Prawdopodobnie poruszy także tematy dotyczące społecznych różnic i uprzedzeń rasowych, tak jak miało to miejsce w Uciekaj! czy To my.

Fabuły niestety możemy się jak na razie tylko domyślać, bowiem utrzymywana jest ona w ścisłej tajemnicy. W obsadzie filmu Nope znajduje się Daniel Kaluuya, który współpracował już z Jordanem Peelem przy produkcji Uciekaj!, za którą uznany amerykański filmowiec otrzymał Oscara. Oprócz niego angaże otrzymali także Keke Palmer i Steven Yeun. Peele odpowiada zarówno za reżyserię, jak i scenariusz Nope.

Za produkcją filmu stoją Monkeypaw Productions i Universal Pictures. Nope trafi do kin 22 lipca 2022 roku.

Źrodło: Twitter