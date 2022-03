''Filuś i Kubuś'' dostaje drugi sezon! 0

Mająca zaledwie dwa tygodnie temu premierę świetna animacja Filuś i Kubuś dostała odnowienie na drugi sezon. Platforma Netflix była pewna sukcesu tej produkcji już wcześniej, bowiem jak wynika z otrzymanych informacji, prace nad kontynuacją trwają już od jakiegoś czasu.

fragment plakatu promującego serial ''Filuś i Kubuś''

Premiera nowych odcinków serialu ma odbyć się latem tego roku, a jak wiadomo proces twórczy animowanych programów jest dość długi. Wniosek więc nasuwa się sam.

Jak na razie nie znane są żadne szczegóły odnośnie fabuły drugiej serii. Oficjalne ogłoszenie kontynuacji nastąpiło we wpisie na Twitterze. Możecie zobaczyć go poniżej.

Filuś i Kubuś to komedia charakterów o niebezpiecznych przygodach impulsywnego Filusia i jego ostrożnego, ale uległego brata Kubusia. Mimo dzielących ich różnic bracia zawsze mogą na siebie liczyć podczas licznych perypetii na rodzimych, surrealistycznych Wyspach Kałamarzowych. Chyba że chodzi o ostatnie ciastko na talerzu, wtedy każdy sobie rzepkę skrobie. Filuś i Kubuś to połączenie nostalgicznego klimatu starodawnych kreskówek, prześmiesznych gagów i zdrowej dawki grozy — szczególnie kiedy nasi bohaterowie stają oko w oko z cudacznym przeciwnikiem, czyli Diabłem we własnej osobie.

Produkcja ta opiera się na popularnej grze wideo Cuphead z 2017 roku, która zrealizowana jest w urzekającym stylu animacji retro.

Źrodło: Twitter