Spin-off ''The Walking Dead'' o Daryl i Carol traci showrunnerkę 0

Tydzień po odejściu z obsady spin-offa The Walking Dead aktorki Melissy McBride mającej wcielić się ponownie w rolę Carol, produkcja zalicza kolejny przedprodukcyjny problem. Tym razem z projektu zrezygnowała showrunnerka Angela Kang.

Norman Reedus, serial ''The Walking Dead''

Jak donoszą zagraniczne media decyzja Kang o odejściu z serialu nie wiąże się z rezygnacją McBride. Showrunnerka już wcześniej poinformowała o swojej rezygnacji, a dopiero teraz wieść ta podana została do mediów. Kang odeszła bowiem chce skupić się na innych projektach stacji AMC. Jej miejsce zajmie David Zabel, pracujący dotychczas przy takich serialach jak Ostry dyżur, Detroit 1-8-7, Betrayal i Mercy Street.

Jak widać stacja AMC pomimo problemów bardzo chce utrzymać ten projekt i doprowadzić go do końca. W obsadzie pozostał na razie jedynie Norman Reedus, który ponownie sportretuje postać Daryla Dixona. McBride zrezygnowała z powodów lokacyjnych. Serial nagrywany ma być latem w Europie, a dla aktorki przeprowadzka do tej części świata jest aktualnie nie do zrealizowania.

Jak na razie nie wiadomo w jakim kierunku pójdzie projekt po rezygnacji McBride z roli. Czy skupi się on tylko na postaci Daryla czy dołączy do niego inna postać znana z serialu matki? Być może nowy showrunner rzuci niedługo trochę światła na rozwój tego projektu.

Źrodło: Deadline