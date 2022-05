Kosmiczna komedia ''Avenue 5'' prawdopodobnie zakończy się na 2. sezonie 0

Kosmiczna komedia z Hugh Laurie, aktorem znanym z roli doktora Hausa w roli głównej Avenue 5 prawdopodobnie zakończy się drugim sezonem.

fragment plakatu promującego serial ''Avenue 5''

Serial zadebiutował w 2020 roku. Z powodu pandemii rozpoczęcie produkcji drugiego sezonu ciągle było przesuwane. Ekipa weszła na plan dopiero latem ubiegłego roku. Ze względu na tak duże rozciągnięcie w czasie części osób z obsady i ekipy skończyły się umowy, a część dostała stałe angaże w innych produkcjach. Dlatego też prawdopodobnie mający mieć swoją premierę jesienią tego roku drugi sezon komedii będzie finałowy.

Doniesień tych nie skomentowali jeszcze włodarze HBO. Informację tą jako pierwszy podał portal Deadline.

Akcja serialu rozgrywa się w okolicach roku 2060, kiedy to podróże w kosmos to norma. Ryan Clark (Hugh Laurie) jest spokojnym, pewnym siebie, wstrzemięźliwym i przystojnym kapitanem statku kosmicznego '’Avenue 5'’. Na jego wachcie nic nie może pójść źle. Twarzą i mózgiem projektu Avenue 5 jest miliarder Herman Judd (Josh Gad). Za jego marką kryją się hotele, kluby fitness i przemysł turystyki kosmicznej. Matt Spencer (Zach Woods) to szef działu relacji z klientami, natomiast Karen Kelly (Rebecca Front) to urodzona liderka, która nielegalnie weszła na statek, korzystając z niezbywalnego biletu swojej siostry.

Za produkcję serialu odpowiada Armando Iannucci.

Źrodło: Deadline