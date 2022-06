Widowiskowy i pełen akcji drugi zwiastun ''Bullet Train'' - nowego filmu Davida Leitcha 0

Studio Sony na dwa miesiące przed premierą oczekiwanego filmu akcji Davida Leitcha, opublikowało drugi zwiastun Bullet Train. Zobaczcie jak Brad Pitt radzi sobie w pociągu pełnym zabójców.

Brad Pitt, film ''Bullet Train''

Akcja Bullet Train rozgrywa się w pociągu jadącym do Tokio, w którym spotyka się grupa płatnych zabójców. Brad Pitt wciela się w rolę zabójcy o imieniu "Ladybug". Ladybug to trochę pechowy zabójca, który tym razem do swojego zadania chciał przygotować się perfekcyjnie. Los ma jednak wobec niego inne plany. Okazuje się, że w pociągu, którym podróżuje znajduje się cała śmietanka z środowiska płatnych zabójców. Ich zadania do wykonania są ze sobą powiązane, jednak ich cele są sprzeczne. Ladybug popada więc w niemałe kłopoty. Czy uda mu się wyjść z nich obronną ręką?

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za reżyserię Bullet Train odpowiada David Leitch – reżyser Deadpoola 2, który pracował na podstawie scenariusza Zaka Olkewicza. Ten zaś inspirował się japońską powieścią Isaka Kotaro zatytułowanej Maria Beetle. W obsadzie filmu oprócz Brada Pitta znajdują się Aaron Taylor-Johnson, Andrew Koji, Joey King, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Hiroyuki Sanada, Bad Bunny, Masi Oka, Zazie Beetz, Logan Lerman, Karen Fukuhara i Sandra Bullock, a więc sama hollywoodzka śmietanka.

Premiera filmu w kinach zaplanowana jest na 5 sierpnia tego roku.

Źrodło: Sony