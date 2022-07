Ramonda, Nakia i Shuri na plakacie promującym film ''Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu'' 0

Po świetnym zwiastunie opublikowanym w ten weekend przyszedł czas na równie dobry plakat. Marvel opublikował grafikę, na której widzimy królową Ramondę, Nakię i Shuri.

film ''Czarna pantera''

Królowa Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye i Dora Milaje walczą o to, aby ochronić swój naród przed interweniującymi potęgami światowymi po śmierci króla T’Challi. Gdy Wakandczycy dążą, aby przejścia do kolejnego rozdziału swojej historii, bohaterowie muszą połączyć siły z Nakią (członek służb wywiadowczych Wakandy znanych, jako War Dogs) i Everettem Rossem. To oni muszą wytyczyć nową ścieżkę dla królestwa Wakandy.

W produkcji pojawi się wiele nowych postaci. Wśród nich będą Riri Williams – genialna wynalazczyni, która stworzy zbroję dorównującą tej, którą nosił Iron Man (wcieli się w nią Dominique Thorne) oraz Namor – król podwodnych ludzi mających wiele wspólnego z Majami (zagra go Tenoch Huerta, który do tej roli nauczył się języka Majów).

Za kamerą ponownie stanął Ryan Coogler, który napisał scenariusz wraz z Joe Robertem Cole.

Premiera komiksowego widowiska Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 11 listopada tego roku.

Źrodło: ComingSoon