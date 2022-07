Marisa Abela z ''Branży'' może zagrać Amy Winehouse 0

Trwają poszukiwania aktorki, która w biograficznym filmie wcieli się w piosenkarkę Amy Winehouse. Jak donoszą zagraniczne media twórcy są już bliscy wyboru aktorki. Największe szanse na angaż ma początkująca aktorka Marisa Abela.

Marisa Abela, serial ''Branża''

Abela dotychczas na swoim koncie ma występ w filmie Five Dates oraz serialu Branża. Jeśli otrzyma główną rolę w filmie o Amy noszącym tytuł Back to Back, to prawdopodobnie otworzy jej ona drzwi do wielkiej kariery. Właśnie takiej osoby szukają twórcy filmu. Od początku było jasne, że nie chcą zatrudnić do tej roli osoby ze statusem ’’gwiazdy’’, a właśnie kogoś początkującego z wielkim talentem.

Film wyreżyserować ma Sam Taylor-Johnson. To właśnie spod jej skrzydeł wyszedł erotyk Pięćdziesiąt twarzy Greya. Scenariusz biografii pisze Matt Greenhalgh. Film przygotowuje Studiocanal, z ramienia którego produkują Alison Owen, Debra Hayward i Tracey Seaward.

Amy Winehouse to brytyjska piosenkarka tworzącą muzykę łączącą elementy jazzu, soulu i R&B. Została nagrodzona Grammy, a jej najbardziej znane albumy to Rehab i Back to Back. Długo zmagała się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Walkę tą ostatecznie przegrała w 2011 roku umierając w wieku 27 lat.

