Halia Abdel-Meguid napisze i wyprodukuje serialowy ''Notatnik śmierci''

Netflix stara się naprawić swój błąd sprzed pięciu lat dotyczący niezbyt udanej filmowej ekranizacji kultowej mangi Death Note. Powstały w 2017 roku Notatnik śmierci nie został przychylnie przyjęty przez widzów i krytyków. Włodarze platformy mają nadzieję, iż będący w fazie preprodukcyjnej serial okaże się o wiele lepszy.

Wybrano już osobę, która zajmie się napisaniem scenariusza do serialu. To Halia Abdel-Meguid. Wraz z braćmi Duffer i ich nowo powstałą firmą producencką Upside Down, Abdel-Meguid zajmie się także produkcją wykonawczą projektu.

Serial nie ma w żaden sposób być połączonym z filmem Adama Wingarda. Jak zapowiadają włodarze Netflixa będzie to całkowicie nowe podejście do tego tematu. Twórcami wydawanej w latach 2003-2006 mangi są Tsugumi Ohba i Takeshi Obata.

Głównym bohaterem Notatnika śmierci jest nastolatek Light Turner, który otrzymuje notatnik Boga Śmierci, w którym zapisanie czyjegoś imienia oznacza jego śmierć. Wykorzystując moc przedmiotu, nastolatek wraz ze swoja dziewczyną zaczynają zabijać przestępców na całym świecie. Wkrótce na ich trop wpada detektyw znany jako L.

Film Wingarda to dotychczas jedyna anglojęzyczna adaptacja mangi. W Japonii zaś komiks ten doczekał się już kilku filmów i seriali.

Źrodło: Deadline