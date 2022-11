''Skarb narodów: Na skraju historii'' z premierą jeszcze w tym roku 0

Serial Disney+ Skarb narodów: Na skraju historii rozszerzający filmowe uniwersum '’Skarb narodów'’ doczekał się ujawnienia daty premiery. Jak się okazuje z produkcją będzie dane zapoznać nam się za niecały miesiąc.

Serial na platformie Disney+ zadebiutuje 14 grudnia. W dzień debiutu do serwisu dodane zostaną dwa pierwsze odcinki. Na całość składa się ich 10.

Streamer opublikował także plakat. Jego pierwszy plan zajmują twarze głównych bohaterek – Jess i Billie. Wcielają się w nie odpowiednio Lisette Alexis i Catherine Zeta-Jones.

Projekt ten to serial, który rozszerzy filmową serię '’Skarb narodów'’ prowadzoną przez Nicolasa Cage'a. Główny bohater to tym razem nie mężczyzna, a kobieta – Jess Morales. To dwudziestoletnia marzycielka, która wraz z różnorodną grupą przyjaciół wyrusza na przygodę życia, aby odkryć tajemniczą historię swojej rodziny i ocalić zaginiony panamerykański skarb. Skarbu tego poszukuje również Billie.

Za scenariusz serialu odpowiadają twórcy oryginału – Marianne i Cormac Wibberley’owie. Pierwszy odcinek wyreżyserowała Mira Nair. W obsadzie powracają występujący w filmach – Justin Bartha i Harvey Keitel. Na ekranie zobaczymy także Zuri Reed, Lyndon Smith, Antonio Cipriano, Jake Austin Walker i Jordan Rodrigues.

Źrodło: ComingSoon