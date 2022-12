Producent Jon Landau nie wie, czy Avatar 5 kiedykolwiek trafi do kin, ale jeśli tak się stanie, to zna już jedną część fabuły filmu.

W jednym z wywiadów promujących film Avatar: Istota wody, Landau został zapytany, czy Ziemianie z oryginalnego filmu kiedykolwiek powrócą, aby prowadzić wojnę z Na’vi, po klęsce i wycofaniu się z Pandory. Landau nie ujawnił zbyt wielu informacji na ten temat, chociaż powiedział, że gdyby powstał Avatar 5, fani zobaczyliby Ziemię w filmie.

Cóż, to zabawne. Nie zamierzałem o tym mówić, ale coś tam obiło mi się o uszy. W [Avatar 5] jest część historii, w której udajemy się na Ziemię. I robimy to, aby otworzyć ludziom oczy, a także otworzyć oczy Neytiri na to, co istnieje na Ziemi. Ta planeta nie jest reprezentowana tylko przez RDA [złą organizację w filmie]. Nie wszyscy ludzie są źli i nie wszyscy Na’vi są dobrzy. I tak jest tutaj na Ziemi i chcemy by Neytiri to zobaczyła – wyjawił Landau