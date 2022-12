Producentka serialu ''Ostre przedmioty'' pracuje nad adaptacją powieści Rosie Walsh 0

Kilkukrotnie nominowana do Oscara producentka i aktorka Amy Adams, ma w swoich najbliższych planach realizację serialowej adaptacji bestsellerowej powieści Rosie Walsh noszącej tytuł The Love of My Life.

Projekt ten wyprodukuje Adams za pośrednictwem swojej firmy Bond Group Entertainment, która posiada ważną jeszcze umowę z Fifth Season, Aktorka ma w planach także występ w serialu w głównej roli.

Love of my Life to dramat z nutą tajemnicy skupiający się na pewnym małżeństwie. Emma to morska biolożka, a jej partner to autor nekrologów. Kobieta kocha swojego męża Leo i ich małą córeczkę Ruby. Dla rodziny zrobiłaby wszystko. Jednak żyje ona w kłamstwie. Prawie wszystko co powiedziała w swoim dotychczasowym rodzinnym życiu to kłamstwo. Kiedy Emma poważnie choruje jej mijanie się z prawdą zaczyna wychodzić na jaw. Leo, aby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją zaczyna badać i opisywać życie żony. Jednak im głębiej sięga, tym więcej odkrywa i dociera do niego, że kobieta którą kocha tak naprawdę nie istnieje. Nawet jej imię nie jest prawdziwe. Kiedy najmroczniejsze sekrety z życia Emmy zaczynają wychodzić na światło dzienne, kobieta za wszelką cenę stara się udowodnić Leo, że jest tą kobietą, którą szanował i kochał. Najpierw jednak musi mu zdradzić jeszcze jedną tajemnicą. Że nie jest jedyną miłością jej życia.

Źrodło: Deadline