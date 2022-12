Z tymi dziećmi jest coś nie tak... - zobacz zwiastun horroru ''There's Something Wrong With The Children''

There's Something Wrong With the Children to horror, na który warto czekać. Za jego produkcję odpowiadają wielkie studia, które już nie raz wypuściły naprawdę porządnego straszaka. Zerknijcie poniżej jak film ten prezentuje się na pierwszym zwiastunie.