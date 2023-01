Zwiastun nowego serialu animowanego Netflixa "My Dad The Bounty Hunter" 0

Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi nowej animacji Neflixa My Dad The Bounty Hunter, serialowej przygodzie ojca i jego dwójki dzieci, którzy wyruszają w pościg za niebezpiecznymi przestępcami, którzy czają się po całej galaktyce.

fragment plakatu serialu "My Dad The Bounty Hunter"

My Dad The Bounty Hunter to animowana komedia akcji, której bohaterami jest rodzeństwo Lisa i Sean. Postanawiają schować się podczas podróży służbowej swojego taty, mając nadzieję, że wreszcie spędzą razem trochę czasu. Nie wiedzą, że tata skrywa przed nimi tajemnicę — tak naprawdę jest najtwardszym łowcą nagród w galaktyce! Wyruszają w niespodziewaną kosmiczną przygodę swojego życia, Lisa i Sean odkrywają, że praca ich pozornie przeciętnego taty wcale nie jest nudna. Unikając niebezpiecznych kosmitów, robotów i walki, czas budowania więzi rodzinnych staje się czymś więcej, niż się spodziewali, gdy próbują pomóc tacie w pogoni za jego najtrudniejszym zbiegiem. Ze swoimi dziećmi na przejażdżkę, tata musi się być z nimi wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebują – i lepiej, żeby wrócili do domu, zanim mama się dowie!

Za powstanie serii odpowiada Everett Downing i Patrick Harpin. Głosu głównym postaciom użyczyli Laz Alonso, Priah Ferguson, Jecobi Swain, Yvonne Orji, Yvette Nicole Brown, Rob Riggle, Jim Rash, Leslie Uggams i Jamie Chung.

Serial zadebiutuje 9 lutego 2023 roku.

Źrodło: Netflix