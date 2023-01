''Niezwyciężony'' dostanie także aktorski film - projekt jest w toku 0

Niezwyciężony to udany animowany serial powstający dla Amazon Prime Video. W tym roku produkcja doczeka się premiery drugiego sezonu. Na tym jednak jak się okazuje nie koniec. W planach twórcy animacji mają pełnometrażowy film aktorski o Marku Graysonie, synu superbohatera znanego jako Omni-Man.

Animacja Niezwyciężony jest adaptacją komiksu autorstwa Roberta Kirkmana. I to właśnie on sam w jednym z ostatnich wywiadów poinformował, iż wersja live-action Niezwyciężonego jest w toku. Pierwszy raz usłyszeliśmy o planach jej powstania w 2021 roku, czyli w tym czasie w którym zadebiutowała animacja. Od tej pory o projekcie była cisza. Sukces serialu jednak z powrotem popchnął go na właściwe tory.

Wciąż nad tym pracujemy. Filmy realizuje się trochę dłużej. Serial bardzo pomógł temu projektowi. Wszyscy są podekcytowani tym filmem od Universal Pictures. Będziemy kuć żelazo póki gorące i postaramy się jak najszybciej zrealizować film powiedział Kirkman.

Głównym bohaterem jest Mark, nastolatek którego ojcem jest pozaziemski superbohater – Omni-Man. Kiedy chłopak odkrywa, iż odziedziczył po ojcu nadludzką siłę i zdolność latania postanawia wykorzystać swoje moce do ochrony planety i ludzkości. W tym celu przywdziewa kostium superbohatera, przyjmuje przydomek Invincible i rozpoczyna prowadzenie trudnego i pełnego niebezpieczeństw podwójnego życia. Z czasem, gdy Mark rozwija swoje własne moce, odkrywa że spuścizna ojca wcale nie jest taka bohaterska, jak się wydaje…

