Rozpoczynają się zdjęcia do 3. sezonu "Resident Alien"

Dobre wieści dla fanów Resident Alien, zdjęcia do 3. sezonu tego przebojowego serialu rozpoczną się w poniedziałek, 30 stycznia 2023 r. Informacja pochodzi od jednej z głównych gwiazd produkcji, Sary Tomko, która udostępniła post na Instagramie.

kadr z serialu "Resident Alien"

Resident Alien, oparty na serii komiksów Dark Horse o tym samym tytule, został stworzony dla telewizji przez Chrisa Sheridana. W serialu główną rolę odgrywa Alan Tudyk, który wciela się w kosmicznego rozbitka imieniem Harry przyjmując tożsamość lekarza z małego miasteczka w stanie Kolorado. Przybysz ma misję zniszczenia życia na Ziemi, ale bez statku nie może wrócić na swoją planetę. Niecne zamiary Harry’ego stają pod znakiem zapytania, kiedy orientuje się, że jeden z mieszkańców, dziewięcioletni chłopiec, odkrywa jego prawdziwe oblicze. Poznając ludzi, przybysz zaczyna mieć dylemat moralny, co do swojej tajnej misji na Ziemi.

Pierwszy sezon serialu miał swoją premierę w 2021 roku i otrzymał dobre oceny, miał wysoką liczbę widzów i spotkał się z pozytywną reakcj a krytyków. Sezon 2 rozszerzył się do 16 odcinków i był nominowany do nagrody dla najlepszego serialu komediowego w Hollywood Critics Association TV Awards i otrzymał swoją pierwszą nominację do Saturn Awards.

Post Tomko na Instagramie ujawnia, że podstawowa obsada powróci także w 3. sezonie. Na zdjęciu wraz z Tudyckiem i Tomko, która gra Astę Twelvetrees, widzimy Meredith Garretson (Kate Hawthorne), Alice Wetterlund (D’Arcy Bloom), Elizabeth Bowen (Liv Baker), Judah Prehn (Max Hawthorne) i Jenna Lamia (Judy Cooper).

Źrodło: collider.com