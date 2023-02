"Avenue 5" oficjalnie anulowane przez HBO po dwóch sezonach 0

HBO wyjęło wtyczkę z Avenue 5. Serial komediowy został oficjalnie anulowany po dwóch sezonach, choć wiadomość nie jest wielką niespodzianką, ponieważ już wcześniej pojawiły się doniesienia, że ​​serial był poważnie zagrożony z powodu pandemii, która mocno wpłynęła na jego produkcję. Kiedy Hugh Laurie otrzymał rolę główną w serialu Apple TV + Teheran, oznaczało to tylko jedno.

baner promujący serial "Avenue 5"

Serial został odwołany nie dlatego, że nie radził sobie dobrze z widzami, ale raczej z powodu trudnej produkcji. Serial, którego premiera miała miejsce zaraz na początku pandemii w styczniu 2020 r., okazał się hitem dla HBO, co skłoniło stację do odnowienia Avenue 5 na sezon 2. Niedługo potem pandemia zebrała ogromne żniwo w różnych filmach i seriach, z których wiele zostało anulowanych, a inne opóźnione w nieskończoność. Produkcja sezon 2. Avenue 5 została opóźniona do końca 2021 roku, co sprawiło, że pojawił się dopiero w październiku 2022 roku. To prawie pełne trzy lata po pierwszym sezonie, a z powodu opóźnień niektóre opcje obsady wygasły i większość zdecydowała się przenieść do innych projektów.

OPIS

Akcja serialu rozgrywa się w okolicach roku 2060, kiedy to podróże w kosmos to norma. Ryan Clark (Hugh Laurie) jest spokojnym, pewnym siebie, wstrzemięźliwym i przystojnym kapitanem statku kosmicznego Avenue 5. Na jego wachcie nic nie może pójść źle. Twarzą i mózgiem projektu Avenue 5 jest miliarder Herman Judd (Josh Gad). Za jego marką kryją się hotele, kluby fitness i przemysł turystyki kosmicznej. Matt Spencer (Zach Woods) to szef działu relacji z klientami, natomiast Karen Kelly (Rebecca Front) to urodzona liderka, która nielegalnie weszła na statek, korzystając z niezbywalnego biletu swojej siostry.

Za produkcję serialu odpowiada Armando Iannucci.

Źrodło: Deadline