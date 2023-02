Netflix składa zamówienie na 4. sezon serii "Outer Banks" 0

Tuż przed premierą trzeciego sezonu, która będzie miała miejsce 23 lutego, Netflix potwierdził, że jego popularny serial kryminalny Outer Banks będzie kontynuowany.

kadr z serialu "Outer Banks"

Outer Banks to opowieść o dojrzewaniu grupy bliskich przyjaciół (Pogues) z malowniczych wysp Outer Banks w Karolinie Północnej. Po huraganie wyspy zostają pozbawione prądu na cały sezon wakacyjny. Uruchamia to łańcuch zdarzeń, który zmusza grupę nastolatków do podjęcia ważnych życiowych decyzji. Poszukiwania zaginionego ojca lidera grupy, zakazane romanse, gra o wysoką stawkę i narastający konflikt między Pogues i jej rywalami — to będzie niezapomniane lato. I jak się okazuje nie tylko jedno lato…

Od debiutu w kwietniu 2020 r. Outer Banks odniósł ogromny sukces w serwisie streamingowym i podbił serca milionów fanów. Program zajmował wcześniej pierwsze miejsce na globalnej liście 10 najlepszych anglojęzycznych programów telewizyjnych Netflixa, przez 4 tygodnie po premierze, natomiast drugi sezon spędził w pierwszej dziesiątce 6 tygodni.

W obsadzie serialu występują Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope!), Carlacia Grant (Cleo), Rudy Pankow (JJ), Austin North (Topper) i Drew Starkey (Rafe).

Źrodło: Netflix