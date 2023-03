Noah Schnapp ma niepokojącą obsesję na punkcie nauczyciela w zwiastunie "The Tutor" 0

W marcu Vertical Entertainment wprowadza na duży ekran nowy, thriller zatytułowany The Tutor. Bohaterem jest grany przez Garretta Hedlunda, nauczyciela nastolatka (Noah Schnapp), który posuwa się trochę za daleko. Zobaczcie zwiastun.

fragment plakatu filmu "The Tutor"

Ethan jest szanowanym i rozchwytywanym korepetytorem, z którego usług często korzystają uprzywilejowani członkowie Wschodniego Wybrzeża. Jego najnowszym zadaniem jest udzielanie korepetycji Jacksonowi, synowi miliardera mieszkającego w odległej nowojorskiej posiadłości. Krótko po tym, jak zaczynają razem pracować, Ethan zaczyna zdawać sobie sprawę, że fascynacja Jacksona nim przeradza się w niebezpieczną obsesję. Gdy napięcie rośnie, Jackson stanowi coraz większe zagrożenie dla Ethana, co prowadzi go do odkrycia, co naprawdę dzieje się z chłopcem, zanim sytuacja stanie się jeszcze gorsza.

Film został napisany i wyprodukowany przez Ryana Kinga, z Jordanem Rossem jako reżyserem. Producentami wykonawczymi obok Kinga są Luke Daniels, Allan Pao, Kyle Stroud, Ekaterina Baker, Greg Thompson, Nadine De Barros, Rick Sasner, David Gendron i Ali Jazayeri. W obsadzie wystąpią także Victoria Justice, Jonny Weston, Kabby Borders, Michael Aaron Milligan i Joseph Castillo-Midyett.

Premiera filmu planowana jest na 24 marca 2023 roku.

