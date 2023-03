"Beavis i Butt-Head" powracają, jest zapowiedź nowego sezonu 0

Nowe odcinki serialu Beavis i Butt-Head za którego sterami stoi Mike Judge zbliżają się wielkimi krokami. Paramount+ ogłosił, że drugi sezon odrodzonej serii zadebiutuje w czwartek, 20 kwietnia. Udostępniono również zwiastun.

fragment plakatu serialu "Beavis and Butt-Head"

Beavis and Butt-Head, stworzony przez Mike’a Judge’a, który również udziela głosu tytułowym bohaterom, był pierwotnie emitowany przez siedem sezonów w MTV od 1993 do 1997. W tym czasie powstał także pierwszy film fabularny, Beavis i Butt-Head zaliczają Amerykę, który trafił do kin w 1996 roku. Serial został później wskrzeszony przez MTV w 2011 roku, po czym ponownie wrócił w stan uśpienia do 2022 roku, rozpoczynając się premierą drugiego filmu, Beavis and Butt-Head Do the Universe. Pierwszy sezon nowej odrodzonej serii, nazwany Beavis and Butt-Head Mike’a Judge’a, miał swoją premierę na Paramount + niedługo potem.

Nowe odcinki przenoszą Beavisa i Butt-Heada do teraźniejszości, a prawie wszyscy inni w mieście to nowe postacie. Powraca jednak kilku innych ulubieńców fanów, na przykład Tom Anderson i Mr. Van Driessen. Poza tym nowa odsłona ma podobny format, ponieważ odcinki podążają za Beavisem i Butt-Headem w ich różnych nieszczęściach. Jest to połączone z segmentami dwóch osób oglądających teledyski, klipy z YouTube i inne filmy oraz oczywiście oferujących swoje oryginalne komentarze.

Źrodło: movieweb.com