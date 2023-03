''Ślepnąc od świateł'' - serial HBO oparty na powieści Jakuba Żulczyka w kwietniu trafi na antenę TVN 7 0

Kultowa polska produkcja HBO Ślepnąc od świateł nagrodzona Orłem za najlepszy filmowy serial fabularny oraz zdobywca Nagrody Specjalnej w plebiscycie Telekamery już wkrótce na antenie telewizyjnej Siódemki.

Opowieść o siedmiu dniach z życia kokainowego dilera Kuby, którego perfekcyjnie poukładane życie zaczyna zmieniać się w chaos. Akcja serialu toczy się w okolicach Bożego Narodzenia. W tym okresie stolica Polski aż huczy od imprez firmowych i wydarzeń towarzyskich, na których wszelkiego rodzaju używki są towarem wielce pożądanym. Święta to prawdziwe żniwa dla Kuby – do jego klientów należą warszawscy politycy, celebryci, gwiazdy muzyki oraz wiele zamożnych i wpływowych osób. Kuba wie o swoich nabywcach prawie wszystko, ale sam pozostaje bardzo tajemniczy. Zmęczony dotychczasowym życiem, postanawia uciec i wyjechać do Argentyny. Jednak nie będzie to łatwe, ponieważ mroczna strona Warszawy nie zamierza mu tak łatwo odpuścić. W międzyczasie, po kilkuletnim wyroku, z więzienia wychodzi „Dario”, gangster starej daty. Nieoczekiwanie ich losy przetną się, co doprowadzi do konfrontacji Kuby z jego dotychczasowym życiem i decyzjami – tymi, które podjął i które jeszcze przed nim.

Serial powstał na podstawie powieści Jakuba Żulczyka pod tym samym tytułem. W rolę Kuby wciela się raper i aktorski debiutant Kamil Nożyński. W obsadzie serialu znajdują się również Jan Frycz, Janusz Chabior, Robert Więckiewicz i Cezary Pazura.

Widzowie TVN 7 będą mogli oglądać serial w środowe wieczory, począwszy od 5 kwietnia, po godzinie 23:00.

