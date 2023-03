Nowe przygody najbardziej brawurowego z przyjaciół Shreka! "Kot w butach: Ostatnie życzenie" już 6 kwietnia na Blu-ray i DVD 0

Po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat studio DreamWorks Animation powraca do kultowego świata Shreka by opowiedzieć nową historię o uwielbianym Kocie w butach. Zabawna i przewrotna animacja śledzi losy awanturniczego kota, który u schyłku swojej pełnej przygód kariery staje przed wyzwaniem przewartościowania swojego życia.

"Kot w butach: Ostatnie życzenie"

Kochany przez wszystkich, uwielbiający mleko, awanturniczy i nieustraszony Kot w butach powraca w nowej przygodzie i przekonuje się, że zamiłowanie do ryzyka odcisnęło na nim piętno. Zapominając się, zużył już osiem z dziewięciu żyć. Teraz chce je odzyskać, dlatego zapuszcza się do Czarnego Lasu, by odnaleźć mityczną Gwiazdkę Życzeń i przeżyć swoją najzuchwalszą przygodę. Mając już tylko jedno życie, będzie musiał ukorzyć się i poprosić o pomoc byłą partnerkę Kitty Kociłapkę. Po drodze dołączy do nich gadatliwy i wesoły piesek Perro. Tej trójce bohaterów wciąż będą deptać po piętach najstraszniejsze baśniowe postaci, w tym Złotowłosa i Trzy Misie.

„Kot w butach: Ostatnie życzenie” to kontynuacja nominowanej do Oscara® animacji z 2011 roku. Sama zaś postać Kota pojawiła się po raz pierwszy w filmie „Shrek 2” w 2004 roku. Od tej pory jest uwielbiana za swoje awanturnicze usposobienie, odwagę i cięty język, co sprawiło, że Kot pojawił się już w każdym kolejnym filmie o przygodach Shreka, a teraz doczekał się także drugiego własnego filmu pełnometrażowego.

W poprzednim filmie poznaliśmy Kota w butach jako pyszałkowatego poszukiwacza przygód, dumnie mruczącego o swojej niezwykłej zdolności do ratowania świata i pławiącego się w uwielbieniu, jakie mu to przynosiło. Teraz spotykamy go 11 lat później, kiedy arogancko budząc się po swojej ósmej śmierci, zdaje sobie sprawę, że zostało mu tylko jedno, ostatnie życie. Kot w jednym momencie zmienia się nie do poznania. Zastanawia się, czy na zawsze stracił swój czar… a wraz z nim samą esencję tego, co czyni go Kotem w butach.

To wydawało się świetnym punktem wyjścia dla tej postaci – ­mówi prezes DreamWorks Animation, Margie Cohn. Kim jest Kot, jeśli nie może być tym epickim poszukiwaczem przygód, który śmieje się w obliczu niebezpieczeństwa? Teraz, kiedy po raz pierwszy poczuł strach, czy będzie w stanie go przezwyciężyć, aby odzyskać swój czar?

Kot w butach staje w obliczu prawdziwego kryzysu egzystencjalnego, a jedyną skuteczną metodą wyjścia z niego okazuje się odnalezienie nowego celu – cienia nadziei. Tę nadzieję daje mu obietnica Gwiazdki Życzeń, która może przywrócić mu wszystkie stracone życia. Ale żeby móc poprosić ją o spełnienie życzenia, Kot będzie musiał zebrać się w sobie i stanąć do rywalizacji z innymi awanturnikami, którzy wyruszają do Ciemnego Lasu na poszukiwanie mitycznej Gwiazdki.

Dla twórców filmu ważne było, aby powrót uwielbianego Kota w butach był jednocześnie zabawny i porywający, żeby mógł zapoczątkować nową erę tej postaci, a jednocześnie przenieść na ekran wszystko to, co widzowie już wcześniej w nim uwielbiali. To, co udało się osiągnąć to wprowadzenie bardzo świeżego, dojrzalszego tonu, a jednocześnie połączenie tego z komediowym sznytem serii Shrek, unikając przy tym wrażenia imitacji. Znane postaci pojawiają się na ekranie, łączą się ze sobą i przeplatają, aby dojść do fantastycznego zakończenia.

Reżyser filmu Joel Crawford i producent Mark Swift przyznają, że inspiracją dla napisania tej historii był klasyk Sergio Leone Dobry, zły i brzydki. Mamy tutaj kilku wyrazistych bohaterów, którzy ścigają ten jeden garnek złota. Chcieliśmy zachować taki właśnie westernowy rdzeń z czterema różnymi typami ludzi podążającymi za jednym celem, który według nich miał zmienić ich życie na zawsze. To dało filmowi zupełnie nowy, głębszy potencjał ­– tłumaczy Swift.

Kot w butach w ten sposób zyskuje też zupełnie nową jakość jako historia nie tylko komediowa. Są tutaj również pewne ciemniejsze tony, przywodzące na myśl bajki braci Grimm. Ale opowiedzenie całej historii w formie komedii pozwala dojść do tego, co fani zawsze kochali w Kocie w butach, a także wprowadzić nowych widzów w jego niespokojny świat ­– tłumaczy Crawford. Z pozoru ta historia dotyczy Kota, który boi się, że najlepsze lata ma już za sobą, ale na głębszym poziomie chodzi o celebrowanie życia i wszystkich cudownych doświadczeń, które mamy szansę przeżyć – podsumowuje.

Film Kot w butach: Ostatnie życzenie zadebiutował w kinach 6 stycznia. W Polsce zobaczyło go 2,5 miliona widzów. Już 6 kwietnia ukaże się na Blu­‑ray™ i DVD. Dostępna będzie także kolekcja dwóch filmów na DVD: Kot w butach i Kot w butach: Ostatnie życzenie.

