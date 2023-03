Zwiastun ''Blue Beetle'' już niedługo! Zobaczcie zdjęcie zza kulis komiksowej superprodukcji 0

Z pewnością wielu z Was czeka na pierwszy filmowy materiał promujący aktorską ekranizację komiksów o bohaterze zwanym Blue Beetle. Jak informuje aktor George Lopez, zwiastuna doczekamy się już całkiem niedługo.

fragment plakatu promującego film ''Blue Beetle''

Lopez na swoim Instagramie opublikował wpis opatrzony zdjęciem, na którym widać jego samego, reżysera Blue Beetle Angela Manuela Soto i aktorów – Xolo Mariduena i Harvey'a Guillena. Podpis pod postem wyraża wielką ekscytację całej czwórki z nadchodzącego zwiastuna. Niestety, ale we wpisie oprócz słowa 'wkrótce', żadna konkretna data jego premiery nie padła.

Scenariusz tej superbohaterskie produkcji napisał Gareth Dunnet-Alcocer. Mariduena wciela się w tytułowego bohatera. Na ekranie ujrzymy także m.in. Bruna Marquezine, Belissę Escobedo, Adriannę Barrazę i Damiana Alcazara.

Niedawny absolwent college’u, Jaime Reyes (Xolo Maridueña), wraca do domu pełen aspiracji na przyszłość. Na miejscu okazuje się, że dom nie jest taki, jak go zostawił. Gdy bohater szuka swojego celu, los interweniuje, a Jaime niespodziewanie znajduje się w posiadaniu starożytnego reliktu obcej biotechnologii: skarabeusza. Kiedy skarabeusz nagle wybiera Jaime’a na swego symbiotycznego żywiciela, zostaje obdarzony niesamowitą zbroją zdolną do uzyskania niezwykłych i nieprzewidywalnych mocy, na zawsze zmieniając jego przeznaczenie. Zostaje superbohaterem o pseudonimie Błękitny Skarabeusz.

Premiera filmu 18 sierpnia tego roku.

Źrodło: Instagram