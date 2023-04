Nastolatka w ciąży z diabłem - oto nowy serial Disney+ ''Pauline'' 0

Disney+ dał zielone światło na realizację niemieckojęzycznej produkcji ’’Pauline’’. Opisem fabuły niezbyt pasuje ona do treści jakie niesie ta platforma. Produkcja opowie bowiem o nastolatce, która zaszła w ciąże z diabłem.

Pauline ma być typową opowieścią dla nastolatków skupiającą się na dojrzewaniu. Także jeśli ucieszyliście się na słowo ’’diabeł’’, to nie spodziewajcie się czegoś co można by wyjąć z kart horroru. Będzie to raczej władca piekieł w stylu Edwarda ze Zmierzchu.

Główną bohaterką serialu będzie 18-letnia Pauline, która po jednonocnej przygodzie odkrywa, że jest w ciąży. Jej dotychczasowe problemy – stres w szkole, kryzys klimatyczny i upadek moralny społeczeństwa są niczym w przypadku niechcianej ciąży, tym bardziej, gdy dowiaduje się, że ojcem dziecka jest sam diabeł.

Za Pauline odpowiadają twórcy serialu zrealizowanego dla Netflix Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko. W głównych rolach występują znana z niemieckiego serialu Druck Sira-Anna Faal jako Pauline, Ludger Bökelmann jako Lukas, którego kojarzyć możecie z Dark i Lukas von Horbatschewsky.

Data premiery serialu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Deadline