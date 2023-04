Mroczne czerwone drzwi w pierwszym zwiastunie "Naznaczonego 5" 0

Blumhouse zaprezentował pierwszy zwiastun długo oczekiwanej kontynuacji horroru Insidious: The Red Door. Film, wcześniej znany jako Insidious: Fear of the Dark, wyzwoli nowe przerażenie w rodzinie Lambert, bohaterach dwóch pierwszych części serii.

fragment plakatu filmu "Insidious: The Red Door"

W pierwszym Naznaczonym Renai (Rose Byrne) i Josh Lambert (Patrick Wilson) zatrudniają badaczkę zjawisk paranormalnych Elise Rainier (Lin Shaye) po tym, jak ich syn, Dalton (Ty Simpkins), zapada w niewytłumaczalną śpiączkę. W filmie Elise prowadzi rodzinę do dalszego, równoległego wymiaru zamieszkałego przez duchy i demony, które próbują przejąć duszę Daltona. Kontynuacja, Naznaczony: Rozdział 2, dotyczy następstw pierwszego filmu, który kończy się opętaniem Josha przez złego ducha. Druga część powinna dać Lambertom szczęśliwe zakończenie, tym bardziej, że trzeci i czwarty rozdział serii to prequele. Jednak, jak ujawnia zwiastun Insidious: The Red Door, przerażające stworzenia powracają, by nawiedzać rodzinę.

Zwiastun Insidious: The Red Door przedstawia historię dziesięć lat po tym, jak Lambertowie po raz pierwszy padli ofiarą złośliwych duchów. Dalton przygotowuje się do college’u, a rodzina jest przekonana, że ​​nic więcej nie może pójść źle. Niestety, chłopiec po raz kolejny staje się celem demonów i zjaw, zmuszając Lambertów do powrotu ostatni raz i zamknięcia drzwi, które czynią ciało Daltona portalem do zaświatów.

Insidious: The Red Door to pierwszy film z serii, który nie został napisany przez Whannella. Zamiast tego Scott Teems z Halloween Kill przejmuje obowiązki scenarzysty. Oprócz powracającej obsady Byrne, Wilsona i Simpkinsa, w nowej części wystąpią także Peter Dager, Sinclair Daniel i Hiam Abbass.

Film pojawi się w kinach 7 lipca.

