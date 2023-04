Patricia Arquette wyrusza w zabawną podróż pełną zbrodni i żalu w pierwszym zwiastunie "High Desert" 0

Apple TV+ zaprezentowało pierwszy zwiastun High Desert, nadchodzącej czarnej komedii, w której Patricia Arquette gra byłą narkomankę, która została detektywem. Ta absurdalna koncepcja nie tylko jest stworzona dla śmiechu, ponieważ nowy zwiastun podkreśla, w jaki sposób serial zagłębi się również w skomplikowane sprawy rodzinne.

kadr z serialu "High Desert"

Zwiastun przenosi nas do małego pustynnego miasteczka Yucca Valley w Kalifornii. W tym opuszczonym miejscu Peggy (Arquette) postanawia rozpocząć nowy rozdział po śmierci matki. Jak podkreśla zwiastun, matka Peggy zawsze była przy niej, aby ją wspierać, niezależnie od jej wątpliwych wyborów życiowych. Ale teraz wszystko, co ma Peggy, to osądzające rodzeństwo, które wciąż nie wybaczyło jej zostania dilerem narkotyków, mimo że cała rodzina wykorzystała pieniądze, które uzyskała z jej nielegalnych interesów.

Walcząc o zdystansowanie się od swojej przeszłości narkomanki, Peggy nadal będzie musiała radzić sobie z ludźmi, którzy chcą jej tylko ze względu na jej narkotyki. A jej kariera detektywa wkrótce wciągnie ją w kontakt z niebezpiecznymi ludźmi i sytuacjami, których jest zbyt rozkojarzona, by to zauważyć.

Serial został stworzony przez Nancy Fichman, Katie Ford i Jennifer Hoppe, które są również producentami wykonawczymi. Serial wyreżyserował zdobywca nagrody Emmy, Jay Roach. W gwiazdorskiej obsadzie High Desert znaleźli się także Matt Dillon, Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garrett, Bernadette Peters, Rupert Friend i Keir O’Donnell.

Apple TV+ wyemituje pierwsze trzy odcinki High Desert w środę, 17 maja.

