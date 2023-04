Bruce Campbell ponownie powalczy z demonami - Peacock szykuje serial Hysteria! 0

Bruce'owi Campbellowi świat demonów nie jest obcy, a to dzięki jego pamiętnemu występowi w serii '’Martwe Zło''. Teraz aktor otrzymał angaż w serialu Peacock ’'Hysteria!’’, produkcji o podobnej tematyce.

Podczas Satanic Panic wydarzenia organizowanego pod koniec lat 80. znika jeden z uczestników. Zmagający się z trudnościami heavy metalowy zespół składający się z licealnych wyrzutków postanawia wykorzystać sytuację. Ludzie z ich miasteczka nagle zaczynają interesować się okultyzmem, budują oni więc wokół siebie reputację satanistycznego zespołu metalowego. Jest to zabawne, jednak do czasu. Dziwaczna seria morderstw, porwań i doniesień o nadprzyrodzonych działaniach uruchamia w ludziach gen polowania, a trop prowadzi prosto do młodych.

Bruce Campbell wcieli się w komendanta Dandridge’a, opisywanego jako „szef policji z małego miasteczka, którego zrozumienie dla swojej społeczności zostaje wystawione na próbę po niepokojącej serii morderstw, zaginięć i niewyjaśnionych zjawisk”.

Serial zostanie wyprodukowany przez UCP, oddział Universal Studio Group. Matthew Scott Kane jest scenarzystą i producentem wykonawczym. John Francis Daley i Jonathan Goldstein będą producentami wykonawczymi i obaj staną za kamerą.

Campbell dołączył do wcześniej ogłoszonych w obsadzie: Julie Bowen, Anna Camp, Emjay Anthony, Chiara Aurelia, Kezii Curtis i Nikki Hahn.

Źrodło: Variety