Przepełniony akcją nowy zwiastun ''Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One'' 0

Tom Cruise wyrusza na kolejną misję jako słynny Ethan Hunt. Studio Paramount Pictures prezentuje pełen akcji zwiastun siódmego filmu z serii '’Mission Impossible'’.

fragment plakatu promującego film ''Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One''

Ethan Hunt (Tom Cruise) wraz ze swoim zespołem wyruszają na najbardziej niebezpieczną jak dotąd misję. Muszą wytropić nową przerażającą broń, która zagraża całej ludzkości, zanim ta wpadnie w niepowołane ręce. Kiedy mroczne siły z przeszłości dają o sobie znać i w obliczu pojawienia się tajemniczego, wszechpotężnego wroga, rozpoczyna się śmiertelny wyścig dookoła świata. Gdy stawką jest kontrola nad przyszłością i losem świata, Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie może być ważniejsze niż jego misja — nawet życie tych, na których najbardziej mu zależy.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W nowej przygodzie powracają Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg i Ving Rhames oraz Henry Czerny i Vanessa Kirby. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Christopher McQuarrie. Zdjęcia do filmu kręcone były w różnych lokalizacjach, m.in. w Rzymie, Wenecji, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One jest pierwszą częścią, dwuetapowego zakończenia całej filmowej serii. Jego premiera zaplanowana jest na 12 lipca. Zaś Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two do kin wejdzie w czerwcu 2024 roku.

Źrodło: Paramount Pictures