Mityczna strażniczka chroni las w zapowiedzi animacji "Mavka i strażnicy lasu"

Monolith Films ujawnił zwiastun ukraińskiej animacji Mavka i strażnicy lasu, której bohaterką jest mityczna strażniczka lasu broniąca skrytego w puszczy źródła życia przed chciwością bezdusznej księżniczki. W polskiej wersji językowej Roksana Węgiel, która użycza głosu Mavce – tytułowej bohaterce.

kadr z filmu "Mavka i strażnicy lasu"

Gdzieś w dalekich ostępach magicznego lasu kryje się źródło życia, którego strzeże urocza wróżka Mavka. Nigdy dotąd żaden człowiek nie zakłócił panującego tu odwiecznego porządku, a zamieszkujące okolicę zwierzęta i mityczne stworzenia nie wiedzą, co to strach. Pojawienie się tu utalentowanego muzykanta Łukasza będzie więc nie lada wydarzeniem. Tym bardziej, że wkrótce Mavka i Łukasz staną się nierozłączni, a rodzące się między nimi uczucie rozkwitnie jak czarodziejski kwiat. Niestety sielankę wkrótce zburzy próżna i chciwa księżniczka, która dowiedziawszy się o magicznej mocy źródła życia, postanowi wykraść je, by na zawsze zachować młodość. Jej słudzy wkroczą do lasu, gotowi niszczyć wszystko co stanie im na drodze do wypełnienia rozkazu. Czy Mavka i Łukasz znajdą w sobie siłę, by obronić las i jego mieszkańców? Czy miłość łącząca wróżkę i człowieka ma szansę przetrwać?

Film trafi do naszych kin 4 sierpnia.

