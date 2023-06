Seriale ''Superman i Lois'' oraz ''All American: Nowe początki'' będą kontynuowane przez The CW 0

Fani Supermana i serii '’All American'’ mogą spać spokojnie. Stacja The CW postanowiła o dalszym losie tych produkcji. Obie otrzymały odnowienia na kolejny sezon.

''Superman i Lois''

Serial Superman i Lois otrzymał zgodę na realizację składającego się z 10. odcinków czwartego sezonu, zaś All American: Nowe początki, spin-off All American dostał zielone światło na trzynastoodcinkową serię trzecią.

To, że seriale te otrzymały kontynuacje nie oznacza jednak, że całkowicie ominą je cięcia kosztów jakie wprowadzają włodarze stacji The CW. Przy obu produkcjach dojdzie do ograniczenia obsady. Seria o Supermanie ma dwunastu stałych bywalców, zaś spin-off All American – dziewięciu. Niektóre z ról mają zostać zredukowane, a więc postacie, których ta redukcja dosięgnie nie będą pojawiać się w każdym z odcinków, a tylko w kilku na sezon.

Jesteśmy podekscytowani powrotem '’All American: Nowe początki' oraz '’Superman i Lois'’ do The CW. Te seriale to dwa z najlepszych seriali na naszych platformach mające jednych z najbardziej oddanych fanów w całej telewizji powiedział Brad Schwartz, prezes The CW Network.

W ostatnim czasie stacja skasowała takie produkcje jak Walker: Independence, Winchesterowie, Kung Fu oraz Rycerze Gotham.

