6 faza MCU kurczy się: Marvel usuwa 2 filmy przed 5 odsłoną "Avengers"

Kinowe Uniwersum Marvela wprowadziło duże zmiany w Fazie 6, usunięto dwa filmy, które miały zadebiutować przed nadejściem Avengers: The Kang Dynasty. Marvel opóźnił sporo filmów i serii telewizyjnych, które miały pojawić się w niedalekiej przeszłości, a plany studia ciągle się zmieniają z powodu zarówno opinii na temat ostatnich kontrowersyjnych wydań, jak i czynników zewnętrznych, takich jak trwający strajk scenarzystów.

kadr z filmu "Ant-Man i Osa: Kwantomania"

Disney właśnie potwierdził nowe zmiany dat premiery w całym studiu, ujawniając, że niezatytułowany film Marvela, którego premiera planowana jest na 25 lipca 2025 r., oraz kolejny datowany na 7 listopada 2025 r., zostały zastąpione dwoma filmami Disneya bez tytułu, uszczuplając tym 6 fazę MCU. Opóźnienia filmów Marvela Disneya wpływają również na kilka filmów, które zostały już ogłoszone. Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Fantastic Four, Blade, Avengers: The Kang Dynasty i Avengers: Secret Wars zostały opóźnione. Deadpool 3 jest jedynym filmem MCU, który zadebiutuje wcześniej.

Dwa filmy Marvela, które zostały usunięte z harmonogramu, miałyby swoją premierę przed nową datą premiery Avengers: The Kang Dynasty 1 maja 2026 r., ale po pierwotnej dacie premiery 2 maja 2025 r. To mogło odegrać rolę w historii, którą zamierzali opowiedzieć, ponieważ filmy mogły zagłębić się w uniwersum, kontynuując wątki fabularne przedstawione przez walkę Rady Kangów z Avengersami. Inną opcją jest to, że filmy byłyby oparte na innych filmach MCU, które zostałyby wydane do następnego filmu Avengers.

Mówi się, że wiele projektów MCU znajduje się na różnych etapach rozwoju. Jednym z możliwych filmów, który mógł zająć jedną z tych dat, jest oficjalnie ogłoszony Armor Wars, w którym występuje Don Cheadle jako James Rhodes — War Machine. Innym możliwym kandydatem jest mocno komentowany film World War Hulk.

