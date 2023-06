Zapowiedź "Blue Beetle" pokazuje pochodzenie nowego superbohatera DCU 0

Ukazał się nowy spot zapowiadający film Blue Beetle, kolejnej komiksowej ekranizacji opowiadającej o jednym z nowych superbohaterów, których to w uniwersum DC naprawdę nie brakuje.

kadr z filmu "Blue Beetle"

Niedawny absolwent college’u, Jaime Reyes, wraca do domu pełen aspiracji na przyszłość. Na miejscu okazuje się, że dom nie jest taki, jak go zostawił. Gdy bohater szuka swojego celu, los interweniuje, a Jaime niespodziewanie znajduje się w posiadaniu starożytnego reliktu obcej biotechnologii: skarabeusza. Kiedy skarabeusz nagle wybiera Jaime’a na swego symbiotycznego żywiciela, zostaje obdarzony niesamowitą zbroją zdolną do uzyskania niezwykłych i nieprzewidywalnych mocy, na zawsze zmieniając jego przeznaczenie. Zostaje superbohaterem o pseudonimie Błękitny Skarabeusz.

Za scenariusz odpowiada Gareth Dunnet-Alcocer. Za kamerą stanął zaś Angel Manuel Soto. Xolo Mariduena wciela się w tytułowego bohatera w swoim pełnometrażowym debiucie zyskując popularność po występie w Cobra Kai. Na ekranie ujrzymy także m.in. Susan Sarandon, Harvey Guillén, Bruna Marquezine, Belissę Escobedo, Adriannę Barrazę i Damiana Alcazara.

Premiera filmu zapowiedziana jest na 18 sierpnia 2023 roku.

Źrodło: comingsoon.net