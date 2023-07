Należący do portfolio The Walt Disney Company kanał telewizyjny FOX zmieni się w FX. Poza nazwą przedstawiona będzie również nowa identyfikacja wizualna popularnego kanału serialowo- filmowego.

FX pozostanie miejscem z najwyższej jakości rozrywką, z której znany jest FOX. Widzowie nadal będą mogli śledzić emocjonujące i pełne akcji seriale z największych studiów. Oferta programowa będzie uwzględniać zarówno ulubione przez widzów pozycje, jak Grey’s Anatomy: Chirurdzy, Agenci NCIS: Hawaje, Dr House, CSI: Kryminalne zagadki Miami oraz CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku jak i premierowe tytuły.