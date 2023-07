Zwiastun ''The Old Oak'', ostatniego filmu w karierze Kena Loacha 0

Mistrz brytyjskiego kina, wielokrotnie nagradzany na różnych festiwalach i konkursach, filmowiec Ken Loach kończy swoją karierę. Jego ostatnim filmem jest dramat The Old Oak. Zobaczcie zwiastun.

fragment plakatu promującego film ''The Old Oak''

Filmy Loacha są ciężkie i prowokujące do myślenia, a także mocno polityczne. The Old Oak zagłębia się w złożoność napięć rasowych i problemu migracji panującego we współczesnej Wielkiej Brytanii.

Tytułowy '’The Old Oak'’ to od dawna istniejący klub borykający się obecnie z finansowymi problemami. Jego właścicielem jest TJ Ballantyne, który za wszelką cenę stara się utrzymać lokal. Jest on bowiem jedyną pozostałą przestrzenią publiczną, w której spotykać mogą się osoby należące do kwitnącej niegdyś społeczności górniczej. Ballantyne stara się wiązać koniec z końcem, nie pomaga mu jednak sytuacja polityczna. Jego pub staje się spornym terytorium po przybyciu syryjskich uchodźców, umieszczonych w wiosce, bez żadnego uprzedzenia. Z pomocą młodej i ciekawskiej Syryjki – Yary, Ballantyne stara się znaleźć sposób na wzajemne zrozumienie obu społeczności.

Przy The Old Oak Loach współpracował po raz kolejny ze scenarzystą Paulem Lavertym. W rolach głównych występują Dave Turner i Ebla Mari.

Film miał swoją światową premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes w tym roku. Jego kinowa premiera w Wielkiej Brytanii i Irlandii zaplanowana jest na 29 września. Kiedy produkcja trafi na Nasz rynek, na razie nie wiadomo.

