Viaplay wycofuje się z Polski 0

Wkrótce spodziewamy się istotnych zmian na polskim rynku medialnym, zwłaszcza w zakresie praw sportowych. Platforma Viaplay, która z impetem wkraczała na polski rynek i miała stać się "domem wszystkich kibiców", ogłasza zamknięcie swojej działalności w Polsce.

logo Viaplay

Grupa Viaplay ogłosiła nowy plan i cele strategiczne na najbliższe miesiące podczas prezentacji wyników finansowych za drugi kwartał. Wśród nich znalazły się konkretnie zaznaczone obszary koncentracji, takie jak rynki w Skandynawii i Holandii. Jednocześnie firma planuje nawiązywanie współpracy lub wycofywanie się z innych międzynarodowych rynków, w tym również z Polski.

Na ten moment Grupa Viaplay nie ujawniła szczegółów odnośnie polskiego rynku. W swojej prezentacji jedynie wspomniała o planowanym wyjściu z inwestycji, które może przyjąć formę zbycia, zawarcia partnerstwa lub likwidacji działalności.

Przypomnijmy, że Viaplay od kilku miesięcy zapowiadała wprowadzenie ostrego programu oszczędnościowego, który zakładał między innymi zwolnienia jednej czwartej zatrudnionych pracowników. Teraz przedstawiła kolejne zmiany, które mają zaowocować koncentracją na rynkach skandynawskich, z nowym modelem operacyjnym i odpowiednim doborem treści. Ponadto, Viaplay skupi się na rozwijaniu działalności w Holandii oraz na sprzedaży treści na rynkach zagranicznych za pośrednictwem usługi Viaplay Select. Te kroki mają przyczynić się do dalszego rozwoju firmy i skupienia na strategicznie ważnych obszarach działalności.

grafika od Viaplay Group

Dokładna data wycofania się Viaplay z polskiego rynku nie została jeszcze ogłoszona, jednakże obecność tego posunięcia w katalogu "działań bieżących" sugeruje, że może to nastąpić stosunkowo szybko. Opuszczenie polskiego rynku przez Viaplay będzie miało znaczący wpływ na krajobraz transmisji sportowych w Polsce. Platforma w stosunkowo krótkim czasie zdobyła prawa do emisji wielu popularnych wydarzeń sportowych, takich jak mecze Bundesligi, Ligi Europy, Ligi Konferencji Europy, wyścigów Formuły 1, a także miała sublicencję na transmisje spotkań ligi angielskiej. Dodatkowo, na Viaplay były pokazywane gale KSW.

Nie mamy także pewności co do losu produkcji tworzonych przez platformę, takich jak seriale Morderczynie i Udar, jak zostaną one potraktowane po wycofaniu się firmy z Polski. Istnieje możliwość, że inne podmioty mogą przejąć te produkcje, ale dokładne szczegóły wciąż nie są znane.

Wynikające z tej decyzji zmiany będą z pewnością odczuwalne w polskim środowisku medialnym i dla polskich fanów sportu oraz widzów seriali na platformie Viaplay.

Źrodło: Viaplay