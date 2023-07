Will Ferrell i Jamie Foxx jako psy w zwiastunie komedii "Spuszczone ze smyczy" 0

Universal Pictures ujawniło zupełnie nowy zwiastun filmu Spuszczone ze smyczy swojej nadchodzącej komedii z kategorią R. Will Ferrell i Jamie Foxx użyczają swoich głosów optymistycznemu Reggiemu i wulgarnemu Bugowi.

fragment plakatu filmu "Spuszczone ze smyczy"

Wideo przedstawia Reggiego Ferrella, który wyrusza w niebezpieczną podróż z grupą bezdomnych, by zemścić się na właścicielu, który go porzucił. Film ma trafić do kin 18 sierpnia.

Kiedy Reggie, naiwny, nieustępliwie optymistyczny Border Terrier, zostaje porzucony na miejskich ulicach przez swojego nędznego właściciela, Douga, Reggie jest pewien, że jego ukochany właściciel nigdy nie zostawiłby go celowo. Ale kiedy Reggie zakochuje się w gadatliwym, wulgarnym Boston Terrierze o imieniu Bug, bezdomnym, który kocha swoją wolność i wierzy, że właściciele są dla frajerów, Reggie w końcu zdaje sobie sprawę, że był w toksycznym związku.

Film wyreżyserował Josh Greenbaum na podstawie scenariusza Dana Perraulta. Jest to komedia aktorska z oceną R, opowiadająca o komplikacjach miłosnych, znaczeniu wielkich przyjaźni i nieoczekiwanych zaletach bujania się na kanapie. Do Ferrella i Foxxa dołączają Will Forte, Isla Fisher, Randall Park, Josh Gad, Harvey Guillén, Rob Riggle, Brett Gelman, Jamie Demetriou i Sofia Vergara.

Źrodło: comingsoon.net