''The Book of Clarence'' - zwiastun biblijnego eposu w reżyserii Jeymesa Samuela 0

Sony Pictures prezentuje pierwszy zwiastun biblijnego eposu The Book of Clarence od reżysera Zemsty rewolwerowca. W głównej roli aktor znany z serialu Atlanta LaKeith Stanfield.

The Book of Clarence chodź rozgrywa się w czasach życia Jezusa Chrystusa, to nie opowiada bezpośrednio o nim samym. Głównym bohaterem jest zwykły człowiek, jerozolimczyk, który pragnie wykorzystać wzrastającą sławe Jezusa i jego apostołów, do własnych celów. Pragnienie zarobku na popularności Chrystusa, niespodziewanie prowadzi go na drogę wiary. Odkrywa on, iż jej moc może być dla niego jedynym wyjściem i zbawieniem.

Film zrealizowany jest w tonie zarówno humorystycznym, jak i chwytającym za serce. Przypomina takie hollywoodzkie hity jako Ben-Hur czy Dziesięcioro przykazań.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obok Stanfielda w The Book of Clarence występują Omar Sy, James McAvoy, Benedict Cumberbatch, Anna Diop, David Oyelowo, Alfre Woodard, RJ Cyler i Teyana Taylor. Producentami są James Lassiter, Tendo Nagenda i Shawn Jay-Z Carter. Za kamerą stanął Jeymes Samuel, który pracował na podstawie scenariusza własnego autorstwa.

Premiera filmu w kinach 12 stycznia 2024 roku.

