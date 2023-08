Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Grupa Polsat Plus zawarły nową umowę generalną dotyczącą korzystania z utworów audiowizualnych z repertuaru SFP w zakresie nadawania, reemitowania oraz udostępniania utworów audiowizualnych w Internecie.

Z uwagi na szeroki i udokumentowany zakres repertuaru Stowarzyszenia Filmowców Polskich strony wypracowały kompleksowy model współpracy, umożliwiający rozliczenia wynagrodzeń należnych twórcom i producentom chronionym przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich za korzystanie z ich repertuaru zarówno przez Cyfrowy Polsat, jak i spółki z Grupy Polsat Plus korzystające z utworów audiowizualnych. Z uwagi na wieloletnią współpracę, w kontekście zmieniającego się dynamicznie rynku filmowego, strony objęły umową także kwestie dotyczące internetowej eksploatacji utworów.