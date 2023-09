Po pięciu latach oczekiwania mamy pierwszy zwiastun serii "Hazbin Hotel" 0

Prawie pięć lat po odcinku pilotażowym w końcu powstaje pierwszy sezon Hazbin Hotel. Jest jeszcze więcej dobrych wiadomości dla fanów. Jest zapowiedź.

fragment plakatu serialu "Hazbin Hotel"

Animowany serial Bento Box i A24 zadebiutuje w Prime Video w przyszłym roku, a data premiery jest obecnie ustalona na styczeń 2024 roku. Co więcej, zapowiedziano także drugi sezon. Wcześniej 27 października 2022 roku ogłoszono, że serial będzie miał premierę tego lata, jednak nastąpiła zmiana. Serial został odebrany przez A24 w sierpniu 2020 r. po fenomenalnym sukcesie pilota w Internecie. Obejrzano go 89 milionów razy na kanale YouTube Medrano.

Stworzony przez Vivienne "VivziePop" Medrano, Hazbin Hotel podąża za Charlie, księżniczką piekła, która realizuje swój pozornie niemożliwy do osiągnięcia cel, jakim jest pokojowa rehabilitacja demonów, aby zmniejszyć przeludnienie w swoim królestwie. Po corocznej eksterminacji narzuconej przez anioły otwiera hotel, mając nadzieję, że pacjenci "wymeldują się" do Nieba. Podczas gdy większość Piekła drwi z jej celu, jej oddana partnerka Vaggie i ich pierwszy obiekt testów, gwiazda filmów dla dorosłych Angel Dust, trzymają się jej boku. Kiedy potężna istota znana jako "Radio Demon" zwraca się do Charlie.

W latach pomiędzy pilotem a serialem, który stał się rzeczywistością, Medrano nakręcił spinoff Helluva Boss, którego akcja rozgrywa się w tym samym świecie co Hazbin Hotel.

Źrodło: comingsoon.net