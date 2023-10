Zapowiedź serialu "Krew" - nowej produkcji Polsat Box Go 0

Zagadkowa śmierć i tajemnice rodzinne w skandynawskim klimacie w nowej produkcji Krew. Serial Polsat Box Go to thriller psychologiczny, którego premiera zapowiedziana jest na 27 października. Zobaczcie zapowiedź.

baner promujący serial "Krew"

Laura Gajewska (Vanessa Aleksander) wraca z Warszawy do rodzinnego domu w małym miasteczku w związku z tragiczną informacją o śmierci matki, Marii (Małgorzata Foremniak). Dowiaduje się, że kobieta zmarła nagle w dziwnych okolicznościach. Ciało znalazł Jerzy Gajewski (Ireneusz Czop), jej mąż i ojciec Laury. Córka szybko nabiera podejrzeń co do wersji wydarzeń opowiedzianej jej przez rodzinę.

Krew dostępny będzie wyłącznie w pakiecie Polsat Box Go Premium. Produkcja powstała na zlecenie Telewizji Polsat. Sezon liczy sześć odcinków.

Na ekranie Małgorzata Foremniak, Ireneusz Czop, Piotr Trojan, Vanessa Aleksander, Katarzyna Z. Michalska, Piotr Głowacki i Kamila Baar. Serial powstaje na licencji docenianego przez krytyków na całym świecie irlandzkiego serialu Blood. Reżyserem Krwi jest Marcin Ziębiński. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Dobrowolski. Serial produkuje Polot Media.

Źrodło: Polsat