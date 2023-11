Zły pluszak kontra DeWanda Vise w zwiastunie horroru ''Urojenie'' 0

Blumhouse i Lionsgate udostępniły zwiastun swojego kolejnego wspólnego horroru. Zobaczcie jak DeWanda Vise w Urojeniu mierzy się z przerażającym złem w postaci pluszowego misia.

Wise, aktorka znana z finałowej części Jurassic World wciela się w kobietę imieniem Jessica. Po latach wraca ona do swojego rodzinnego domu. Tam jej najmłodsza pasierbica Alice (w tej roli Pyper Braun) w piwnicy znajduje starego pluszowego misia, do którego niesamowicie się przywiązuje. Pluszak ma na imię Chauncey. Dziewczynka traktuje go jak swojego najlepszego przyjaciela, bawiąc się z nim i grając w coraz to bardziej złowrogie gry. Gdy zachowanie Alice staje się coraz bardziej niepokojące, Jessica interweniuje i zdaje sobie sprawę, że Chauncey to znacznie więcej niż pluszowy miś, za którego go uważała.

DeWanda Wise, Tom Payne, Taegen Burns, Pyper Braun, Veronica Falcon i Betty Buckley występują wspólnie w filmie wyreżyserowanym przez Jeffa Wadlowa, a napisanym przez Wadlowa, Grega Erba i Jasona Oremlanda. Wise jest także jedną z producentek Imaginary.

Wiele horrorów wyrasta z naszych najbardziej podstawowych, pierwotnych lęków z dzieciństwa. Ten film wykorzysta to wszystko. Znacie takie stare powiedzenie, że wyobraźnia widza jest czasem bardziej przerażająca niż jakikolwiek film. Pragniemy to przetestować tak o fabule filmu mówi Wadlow.

Premiera tego horroru 8 marca 2024 roku.

Źrodło: Dark Horizons