Scenarzystka Marvela na pokładzie adaptacji serii "Tomb Raider" 0

Nie wiadomo, kto obejmie obowiązki Angeliny Jolie i Alicii Vikander jako kolejna Lara Croft, ale wydaje się, że serialowa adaptacja serii gier wideo Tomb Raider postępuje naprzód.

fragment plakatu filmu "Tomb Raider"

Według doniesień Prime Video zaprosiła Megan McDonnell, scenarzystkę Marvels i WandaVision, do pracy nad serialem. Scenarzystka Marvel Cinematic Universe została zatrudniony, aby dołączyć do pokoju scenarzystów przy planowanej adaptacji serii Tomb Raider, której autorką jest twórczyni Fleabag, Phoebe Waller-Bridge. Chociaż serial może być wciąż na wczesnym etapie rozwoju – a fabuła i inne zaangażowane w niego osoby pozostają w zawieszeniu – zaangażowanie McDonnell daje wyraźny sygnał, że studio planuje posunąć projekt do przodu.

Oprócz planowanej adaptacji serialu, na początku tego pojawiła się informacja, że MGM i Amazon Studios współpracują nad kolejną adaptacją filmową Tomb Raider. Na ten moment nie ujawniono jednak żadnych dalszych zapowiedzi ani dat premiery.

