''The Crown'' - zwiastun 2. części finałowego sezonu 0

Nadchodzi epickie zakończenie wielokrotnie nagrodzonego serialu The Crown. Netflix prezentuje zwiastun drugiej części finałowego szóstego sezonu produkcji inspirowanej prawdziwymi zdarzeniami z życia osobistego i politycznego królowej Elżbiety II.

W ostatnim rozdziale, obok dotychczasowej obsady, pojawią się nowi aktorzy: Ed McVey (książę William), Meg Bellamy (Kate Middleton) i Luther Ford (książę Harry).

W finałowym sezonie Książę William (Ed McVey) próbuje wrócić do życia w Eaton po śmierci matki, a rodzina królewska musi zmierzyć się z reakcją opinii publicznej. Zbliżający się Złoty Jubileusz skłania królową (Imelda Staunton) do refleksji nad przyszłością monarchii w związku ze ślubem Karola (Dominic West) i Camilli (Olivia Williams) oraz związkiem Williama i Kate (Meg Bellamy), który zapowiada się niczym opowieść z bajki.

Premiera odcinków finałowych The Crown już 14 grudnia.

Od momentu pojawienia się w serwisie w 2016 roku, serial The Crown został wielokrotnie wyróżniony – zdobył 27 nominacji do nagrody BAFTA, 19 nominacji do Złotego Globu (w tym 7 zwycięstw), 69 nominacji do nagrody Emmy w 5 sezonach (z 21 zwycięstwami w 4 sezonach) i nie tylko.

Źrodło: Netflix