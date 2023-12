"Chłopi" powalczą o Oscary we wszystkich kategoriach tej prestiżowej nagrody 0

Sony Pictures Classics, dystrybutor filmu w Stanach Zjednoczonych, zgłosił Chłopów do wszystkich kategorii nagród Akademii Filmowej, najważniejsze z nich to: Najlepszy Film, Najlepszy Film Międzynarodowy, Najlepszy Film Animowany, Najlepszy Scenariusz Adaptowany, Najlepsza Muzyka Filmowa (Łukasz L.U.C Rostkowski) i Najlepsza Piosenka Oryginalna („Koniec Lata”).

Najnowszy film twórców Twojego Vincenta obejrzało w Polsce już ponad 1.5 mln widzów i jest to najlepszy polski film w box office od 4 lat. Obecnie Chłopi wchodzą do dystrybucji w innych państwach m.in. w Wielkiej Brytanii i Irlandii od 8 grudnia. Specjalnie dla Polaków w tych krajach, dystrybutorzy zaplanowali pokazy filmu po polsku z napisami po angielsku. Również w tym dniu rozpoczynają się pokazy filmu w Nowym Jorku i Los Angeles, które potrwają do 14 grudnia. Jest to ważny etap kampanii oscarowej, ponieważ na pokazy zostaną zaproszeni członkowie Akademii Filmowej, jak i wpływowi krytycy.

Chłopi już teraz są wymieniani przez najważniejsze zagraniczne redakcje wśród tytułów z największą szansą na nominację w kategorii pełnometrażowej animacji. Variety wytypował „Chłopów” jako kandydata na tzw. shortlistę Akademii Filmowej, a The Hollywood Reporter określił film jako „porywający wizualny triumf”.

Film "Chłopi" to projekt łączący różne dziedziny sztuki. Literatura, malarstwo, muzyka tworzą spójną całość, która zanurza widza w świecie głębokich emocji. 2024 rok to setna rocznica przyznania Władysławowi Reymontowi nagrody Nobla za powieść „Chłopi”. Cieszymy się, że właśnie teraz, w zbliżającą się rocznicę, możemy przedstawić światu tą porywającą historię i powalczyć o Oscary we wszystkich kategoriach.

Sean Bobbitt, producent filmu

23 stycznia 2024 roku zostaną ogłoszone oficjalne nominacje do nagród Akademii Filmowej, gala przyznania Oscarów odbędzie się 10 marca.

Źrodło: NEXT FILM