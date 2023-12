''Dom pod Dwoma Orłami'' w wersji filmowej. Premiera jeszcze w tym roku 0

Telewizja Polska pokaże filmową wersję serialu historycznego Dom pod Dwoma Orłami. Produkcja zatytułowana Dom pod Dwoma Orłami. Kłamstwa Zofii będzie miała swoją premierę jeszcze przed Świętami.

Zarówno film, jak i serial, to historia na temat tożsamości Dolnego Śląska opowiedziana przez pryzmat mieszkańców jednego domu. W obsadzie są m.in. Karolina Gruszka, Andrzej Konopka, Anna Seniuk, Jan Frycz i Grzegorz Małecki. Za kamerą stanął Waldemar Krzystek.

Dom pod Dwoma Orłami. Kłamstwa Zofii to opowieść o skomplikowanej miłości oparta na kanwie wzruszających, a także tragicznych wspomnień bohaterki z przedwojennego okresu życia w majątku Nowosioło oraz z czasów tworzącego się powojennego porządku Polski Ludowej. Czy w atmosferze kłamstwa i strachu mogło narodzić się uczucie pomiędzy oficerem UB a repatriantką z dawnych Kresów Rzeczpospolitej, która wciąż czeka na powrót męża Antoniego i syna Zbyszka, przez cały czas poszukując ich przez Polski Czerwony Krzyż? W roku 1945 Zofia przybywa do Wrocławia. Po długiej poniewierce trafia do poniemieckiej willi – Domu pod Dwoma Orłami. Jan Liski, oficer Urzędu Bezpieczeństwa, który dostał dom z przydziału, oferuje jej pokój. Zofia nieustannie wraca wspomnieniami do rodzinnych Kresów, majątku Nowosioło oraz początku wielkiej miłości, jaka połączyła ją z polskim osadnikiem — Antonim Szablewskim. Tymczasem Liski naraża swoją karierę, ryzykuje życie dla Zofii, mając nadzieję, że ona w końcu uwierzy w to, jak bardzo ją kocha. Pewnego dnia odnajduje jej syna, Zbyszka.

Według Nielsen Media serial oglądało średnio 2,06 mln widzów. Telewizyjna Jedynka pokazywała go w niedziele o 20.20, od 1 stycznia do 12 marca 2023 roku.

Film swoją premierę na TVP1 będzie miał 17 grudnia o 20.20.

Źrodło: TVP