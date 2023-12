Zwiastun "Anatomia upadku" produkcji nagrodzonej Złotą Palmą w Cannes 0

Anatomia upadku to absolutne wydarzenie – jeden z najgłośniejszych filmów roku, zdobywca kilkudziesięciu nagród i wyróżnień, nominowany do 4 Złotych Globów, w tym dla Najlepszego Filmu i nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. To thriller, w którym poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy zabiła? Zobaczcie zwiastun.

fragmen plakatu filmu "Anatomia upadku"

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: 'Czy to zrobiła?'.

W roli głównej nominowana do Złotego Globu fenomenalna Sandra Hüller, typowana również jako jedna z głównych faworytek w oscarowym wyścigu.

Za reżyserię odpowiada Justine Triet, która wspólnie z Arthurem Harari napisała również scenariusz. Film trafi do naszych kin od 5 stycznia 2024 roku.

Źrodło: M2 Films