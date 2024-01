Zwiastun i plakat 2. sezonu "Halo" przedstawiają powrót Master Chiefa 0

Paramount+ udostępniło zwiastun i plakat serialu Halo, zapowiadające drugi sezon serii adaptacji gier wideo. Nowe epizody zadebiutują na platformie streamingowej w czwartek, 8 lutego.

fragment plakatu serialu "Halo"

W sezonie drugim Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) prowadzi swój zespół elitarnych Spartan przeciwko zagrożeniu ze strony obcych znanemu jako Przymierze. W następstwie szokującego wydarzenia na opuszczonej planecie, John nie może pozbyć się wrażenia, że ​​jego wojna wkrótce się zmieni i ryzykuje wszystko, aby udowodnić to, w co nikt inny nie uwierzy – że Przymierze przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzkości. Gdy galaktyka jest na krawędzi, John wyrusza w podróż, aby znaleźć klucz do zbawienia ludzkości lub jej wyginięcia: Halo.

W drugim sezonie Halo występują Pablo Schreiber jako Master Chief, Spartan-117 i Natascha McElhone jako dr Halsey, którzy są także producentami drugiego sezonu. Wśród powracających członków obsady znaleźli się także Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Grey, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, Fiona O'Shaughnessy, Tylan Bailey i Danny Sapani.

plakat serialu Halo

