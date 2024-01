Marisa Abela jako Amy Winehouse na pierwszym zwiastunie biograficznej produkcji ''Back to Black. Historia Amy Winehouse'' 1

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun biograficznego filmu Back to Black. Historia Amy Winehouse. Produkcja ta przybliży nam życie i karierę Amy Winehouse, nagrodzonej Grammy ikony muzyki, która odeszła stanowczo zbyt wcześnie.

Back to Black. Historia Amy Winehouse śledzi życie Amy Winehouse w Londynie w jej młodych latach i jej intensywną podróż do sławy. Film odmaluje żywy obraz ulic Camden, które Amy nazywała domem. Uchwycić ma też jej walkę o światową sławę oraz uhonorować artyzm, dowcip i uczciwość piosenkarki, a także podjąć próbę zrozumienia jej demonów, które doprowadziły do śmierci Amy w wieku zaledwie 28 lat.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W roli Amy utalentowana aktorka młodego pokolenia Marisa Abela, której rola w Back to Black. Historia Amy Winehouse może otworzyć drzwi do światowej kariery. Oprócz niej na ekranie ujrzymy Jacka O'Connella w roli Blake’a Fielder-Civila, Eddiego Marsana jako Mitch Winehouse, Juliet Cowan jako Janis Winehouse i Lesley Manville jako Cynthie, babcię Amy. Za kamerą stanęła Sam Taylor-Johnson, a scenariusz biografii napisał Matt Greenhalgh.

Kinowa premiera filmu 12 kwietnia tego roku.

Film ma pełne wsparcie Universal Music Group, Sony Music Publishing i The Amy Winehouse Estate. Za jego produkcję odpowiada Studiocanal, Focus Features i Monumental Pictures.

Źrodło: StudioCanal, Dark Horizons